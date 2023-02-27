تطبيق نظام #كاميرات_المراقبة في المستودعات التجارية والمؤسسات المالية

أكد الأمن العام بدء تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على المستودعات التجارية، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويحظر تركيب الكاميرات داخل دورات المياه.

وتخضع عدة منشآت للنظام، منها المجمعات والعمائر السكنية، ومرافق الإيواء السياحي، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

ويحظر تركيب الكاميرات في غرف إجراء العمليات الطبية، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، وغرف الكشف الطبي، وغرف التنويم والعلاج الطبيعي، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي.