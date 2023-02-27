“#مسام” ينزع 882 لغمًا في عدة محافظات يمنية خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 882 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2023م.

وأوضح أن منها 5 ألغام مضادة للأفراد و 195 لغما مضادا للدبابات و 681 ذخيرة غير متفجرة و عبوة ناسفة واحدة مبتكرة .

وأشار الفريق إلى انتزاع 36 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و38 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، و12 لغما مضادا للدبابات و72 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة .

وتمكن فريق "مسام" من نزع 58 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، و 150 لغما مضادا للدبابات في مديرية حريب، ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تم نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة .

وفي محافظة تعز، نجح الفريق في نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات، و82 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 12 لغما مضادا للدبابات و380 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير 3.538 لغمًا.

وبلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 388 ألفًا و433 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .