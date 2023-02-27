“#سمول_كابتشينو”: “لا أعمل سائقاً.. وأجهز لمشروع بقيمة 30 مليون ريال”

نفى سعد العنزي، المعروف عبر مواقع التواصل باسم "سمول كابتشينو"، ما تردد حول عمله سواقًا لدى إحدى العائلات، مؤكدًا أنه لا يعمل لدى أي جهة حكومية أو خاصة، وأنه يعمل بالتجارة الحرة.

وقال: "أرفع القبعة لكل من يعمل، بغض النظر عن مسمى الوظيفة، لأن عمر العمل ما كان عيب، العيب أنك تكون عالي، وترقبوا قريبًا، إعلان مشروعنا العقاري الجديد والضخم، بالمشاركة مع سيدة الأعمال الأخت سحاب، والذي يقدر بـ 30 مليون ريال سعودي".

وتداول نشطاء مقطع فيديو لـ "سمول كابتشينو"، لدى قيادته سيارة، واتهموه بأنه يعمل سائقًا لدى إحدى العائلات، وشككوا في وجود "الشيخة حساب" من الأساس، خاصةً أنه لا يوجد ما يؤكد وجودها.

"سمول كابتشينو" هو مواطن سعودي الجنسية وناشط اجتماعي في عدد من منصات التواصل، أبرزها حسابه في "تيك توك"، وأطلق عليه نشطاء هذا اللقاء، لأنه وبحسب وصفهم، فإن نسبة 70 % من جسمه تركيبتها من الكابتشينو.