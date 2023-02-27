تمديد #تأشيرة_العمرة إلى 90 يومًا.. والإصدار في أقل من 24 ساعة #عاجل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، تسهيلات أداء نسك العمرة للمعتمرين القادمين من مملكة ماليزيا الاتحادية بتأشيرة العمرة، خلال العام 1444 هـ.

وأشارت إلى تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة، وإتاحة أداء نسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، واختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل من خلال منصة "نسك".

وأكدت استحداث منصة نسك لتهسيل إجراءات القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخفض قيمة التأمين الشامل من 235 ريالًا إلى 88 ريالًا بنسبة 63 %، وإلغاء شرط وجود المحرم للمرأة.

ولفتت إلى تهيئة كافة المنافذ والمرافق والبنية التحتية لاستقبال المعتمرين، وتسجيل الخصائص الحيوية "البصمة"، وتوفير خدمة النقل المجاني من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى الحرم المكي.