ضبط 19 مخالفًا أشعلوا النار في #المناطق_المحمية وأراضي #الغطاء_النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 19 مخالفًا لنظام البيئة، بينهم 14 مواطنًا، ومواطنان خليجيان، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية.

جاء ذلك لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي: إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.