12 مزاداً لبيع أراضٍ وفلل وعمائر واستراحات بدءاً من اليوم

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 12 مزادًا علنيًا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع ما يتجاوز 80 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة ما بين 27 فبراير إلى 7 مارس 2023.

وتتنوع العقارات بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ بمزاد البدر الإلكتروني لعرض عقارات متنوعة في مدينة حائل، ثم مزاد نسيم حائل الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في منطقة حائل، ثم مزاد نسائم الإلكتروني لبيع عقارات تقع في مدينة جدة.

وتتضمن المزادات أيضاً مزاد نسائم الحضوري لبيع عدد من العقارات في مدينة جدة، ثم مزاد تلال الجنوب الإلكتروني الذي يقام في الباحة وعسير وجازان، ومزاد عبير الشمال الإلكتروني الذي يقام في الجوف والحدود الشمالية، ثم مزاد فرصة الشرقية الذي يقام على عقارات متنوعة بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد الساحل الشرقي الإلكتروني الذي يقام على عقارات في المنطقة الشرقية.

كما تتضمن مزاد ميناء الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة جدة، ومزاد ثمار المدينة الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد وج العقاري الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد آفاق نجد الذي يقام على عدد من العقارات بمدينة الرياض.

ويمكن الإطلاع على حساب مزادات "إنفاذ" عبر منصة تويتر @infathAuctions.