مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9994 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 56.99 نقطة ليقفل عند مستوى 9994.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 161 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات: تهامة، وصادرات، والسعودي الألماني الصحية، وساكو، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وأسمنت الشرقية، والمواساة، وأكوا باور، ومعادن، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90 % و 6.92 %.

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 0.28 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.3 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم.