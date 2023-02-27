وصفه بـ”الدافئ”.. متحدث #الأرصاد يكشف موعد انتهاء #الشتاء (فيديو)

كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، موعد انتهاء فصل الشتاء هذا الموسم.

وقال "القحطاني" في مقابلة مع قناة "الإخبارية": "نبدأ من الأسبوع المقبل في العد التنازلي لاختتام فصل الشتاء على المملكة، وذلك حتى 22 مارس المقبل، الذي يمثل ختام فصل الشتاء، ودخول الربيع، الذي يمثل المرحلة الانتقالية استعداداً للصيف".

وأضاف: "وفقاً للتقارير المناخية، فصل الشتاء هذا الموسم كان دافئ نسيباً، فلم نسجل درجات حرارة دُنيا كما سجلناها في الأعوام الماضية".

واستشهد على ذلك بالمدينة الأكثر انخفاضاً من حيث درجات الحرارة وهي طريف، التي كانت أقل درجة حرارة فيها هذا الشتاء "1 تحت الصفر"، بينما سجلت في الأعوام الماضية "6 تحت الصفر".

كما توقع استمرار هطول الأمطار على مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أعلنه المركز في تقريره الأخير، مشيراً إلى أن هذه سمة من سمات فصل الشتاء هذا العام، من حيث أمطاره المتواصلة، لكن انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج لم تكن في معدلاتها المطلوبة.