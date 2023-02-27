«البندري المقرن».. أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس جمعية للمتقاعدين بالمملكة

فازت «البندري بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن المقرن» بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض، بعد الانتخابات التي أجريت مؤخرا. فيما فاز برئاسة مجلس إدارة الجمعية «فهـد متعب المزيد».

وأوضحت الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض -عبر حسابها بتويتر- أن أعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الجديد، وفق عدد أصوات الناخبين جاء كالتالي: فهد المزيد رئيسا، والبندري المقرن نائبا للرئيس.

ثم تلاهم في عدد الأصوات كل من: مبارك القحطاني، وسعيد الشهراني، وامل الشهراني، وابراهيم العنقري، وسعيد الغامدي، وسلوى الشهراني، وعبدالكريم السلوم، وعثمان الغامدي، وعلي الزهراني.

يُشار إلى أن «البندري المقرن» هي أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في جمعيات المتقاعدين بالمملكة.

وكان آخر منصب تقلدته «البندري المقرن» مساعد مدير عام التطوير الإداري بوزارة التعليم، وذلك قبل تقاعدها من الوزارة.

وانضمت «البندري المقرن» إلى جمعية المتقاعدين بالرياض في 12 أكتوبر 2020م وخلال عضويتها تولت الإشراف على «ديوانية المتقاعدات» بالجمعية.