برشلونة يعلن رسميًا إصابة #ليفاندوفسكي وغيابه عن الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، إصابة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا بعد مباراة ألميريا التى جمعت الفريقين أمس، الأحد، وانتهت بفوز الأخير 0-1 في الجولة الـ 23 من مسابقة الليجا على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط".

وكشف برشلونة، في بيان رسمي، عن إصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البلوجرانا في عضلة الفخذ الخلفية بعد مشاركته في مباراة ألميريا.

وقال بيان البارسا، إن عودة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة مع برشلونة من جديد تعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة، لكن تأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد فى كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الخميس المقبل.