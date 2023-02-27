أجهزة متطورة لقياس نسب التلوث في نفق السوق الصغير بالعاصمة المقدسة

عقدت الإدارة العامة للدراسات والتصاميم في أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، اجتماعاً وورشة عمل لتطوير ورفع كفاءة نفق السوق الصغير، بحضور نائب أمين العاصمة المقدسة،‬ ‏المستشار إبراهيم الغامدي، ‏ووكيل الأمين المكلف للمشاريع، ‏المهندس عصام تريمي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والمختصين في المجال.

وقال المهندس "تريمي" إن أمانة العاصمة المقدسة زودت نفق السوق الصغير، الذي يشكل عصباً رئيساً للحركة والتنقل داخل المنطقة المركزية في مكة المكرمة، بعدد من التجهيزات التقنية، التي تضمن تشغيله وفق أعلى درجات السلامة والأمان، في ظل أنه يشهد أعداداً هائلة من السيارات، خاصة خلال المواسم، ويربط العديد من الأحياء المحيطة بالمسجد الحرام.

وأضاف: "الأمانة اتخذت كل وسائل السلامة التي تضمن تلافي مخاطر التلوث البيئي، مع وضع شبكات تقنية متطورة في النفق، تهدف إلى قياس نسبه الغازات والكربون بواسطة أحدث الأجهزة، ومتابعتها من خلال غرفة تحكم تم تجهيزها خصيصا لهذا الغرض ولمتابعة تشغيل كافة الأنظمة باستمرار".

وشهدت ورشة العمل كذلك الاطلاع على الأنظمة المستخدمة وتقييم الوضع داخل النفق، إضافة إلى عرض خطة العمل التطويرية المقترحة بالتعاون مع الجهات المشاركة.