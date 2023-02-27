مونجارو.. قصة أحدث علاج معتمد في #السعودية لعلاج #السكري وإنقاص الوزن بفعالية كبيرة (فيديو) #عاجل

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء إبرة "مونجارو" المستخدمة في علاج "السكري".

وتعمل هذه الإبرة على خفض معدل السكر التراكمي، وبالتالي حماية القلب والكلى، كما أن أعراضها الجانبية أقل من أبرة "الأوزمبيك" الشهيرة، وتساهم في نزول الوزن، من خلال تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع، لكنها غير مخصصة لهذا الغرض.

وتعليقاً على ذلك، قال استشاري أمراض "السكري"، الدكتور عاصم القرشي، إن إبرة "مونجارو" هي عبارة عن إبرة تؤخذ تحت الجلد لعلاج مرض "السكري"، وذلك لمرة واحدة في الأسبوع، وتتكون من هرمونين، أحدهما الهرمون الموجود في علاج "الأوزمبيك" السابق.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية": "هذا العلاج مُخصص لمرض السكري من النوع الثاني، الذين يعانون من زيادة الوزن، والنتائج أثبتت نجاحه في خفض معدل السكر التراكمي بنسبة 2.3%، إلى جانب خفض كبير في الوزن لدى المريض".

وشدد على ضرورة أخذ جرعات هذا العلاج بشكل تدريجي، سواء لمن يستخدمونه لأول مرة، أو ينتقلون من العلاج القديم إليه، وذلك بدءاً من "جرعة 2.5 " إلى "جرعة 15".

#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض السكري د. عاصم القرشي: الجرعات المفيدة من إبرة مونجارو تصل إلى 15 جرعة@AsimAlqurashi pic.twitter.com/ozwJLACsy3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2023