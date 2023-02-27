بورصات_الخليج تغلق على انخفاض بفعل مخاوف رفع #الفائدة_الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من إبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.6 بالمئة عند 9995 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أبريل 2021.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.3 بالمئة مواصلا خسائره لجلسة ثانية، كما هبط مؤشر دبي بشكل طفيف إذ حدت من خسائره مكاسب في قطاعات العقارات والمرافق والقطاعات المالية.وأنهى المؤشر القطري التعاملات على انخفاض طفيف، إذ عوضت المكاسب في قطاعات الصناعة والمواد الخام والطاقة جزئيا خسائر قطاعي المال والاتصالات.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.6 بالمئة، منهيا مكاسب لجلستين متتاليتين.