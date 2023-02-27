كشف حساب #الهلال في نهائي #دوري_أبطال_آسيا

وصل الهلال لنهائيات دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه منذ نظام البطولة الجديد في 2003.

وتأهل فريق الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة بعد فوزه على فرق الدحيل القطري بسبعة أهداف نظيفة في نصف نهائي البطولة على ملعب الثمامة في الدوحة.

وضرب الهلال موعداً جديداً مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي البطولة القارية وهي المواجهة الثالثة بينهما في النهائي بعد مباراتين من قبل في نسخة 2017 و2019.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يصل فيها الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا في تاريخه بالنظام الجديد بعد أعوام 2014، 2017، 2019، و2021 بالإضافة إلى تأهله للنهائي للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات من البطولة.

تأهل الهلال لمواجهة سيدني الأسترالي في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2014 بعدما تأهل الزعيم على حساب العين الإماراتي في نصف نهائي البطولة بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وخسر الزعيم السعودي المباراة النهائية أمام سيدني الأسترالي بنتيجة هدف نظيف في المباراتين، فاز فريق سيدني في لقاء الذهاب بهدف سجله تومي جيورس وخرج متعادلاً في لقاء الإياب في الرياض بدون أهداف ليتوج بالبطولة.

وتأهل الهلال لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا في 2017 بفوز على فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين، ولكنه خسر النهائي أمام أوراوا الياباني في لقاء من أسوأ نتائج الهلال بالبطولة.

فيما انتهت مباراة الذهاب في الرياض بهدف لكل فريق سجل للهلال عمر خربين فيما سجل للفريق الياباني اللاعب رافايل سيلفا، وفي لقاء العودة فاز فريق أوراوا بهدف نظيف سجله نفس اللاعب رافايل سيلفا ليتوج الفريق الياباني بالبطولة على حساب الهلال.

واقتنص الهلال لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 على حساب فريق أوراوا الياباني بعد الفوز ذهاباً وإياباً في المباراة النهائية ليظفر بالبطولة ويثأر من هزيمة نسخة 2017 أمام الفريق الياباني.

وفاز الهلال على فريق أوراوا في مباراة الذهاب بالرياض بهدف نظيف سجله اللاعب كاريلو، وفي لقاء العودة باليابان كرر الهلال انتصاره بهدفين دون رد عن طريق سالم الدوسري وجوميز تحت قيادة المدرب السابق رازفان لوشيسكو ليكون مجموع المباراتين ثلاثة أهداف نظيفة وهي واحدة من أبرز نتائج الهلال في البطولة.

وتأهل الهلال للمباراة النهائية في نسخة 2021 بالفوز على فريق النصر السعودي بهدفين مقابل هدف سجل للهلال موسى ماريجا وسالم الدوسري فيما سجل هدف النصر البرازيلي تاليسكا.

وتوج الهلال بالبطولة الثانية بالنظام الجديد في عام 2021 على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري بهدفين دون رد سجلهما ناصر الدوسري وموسى ماريجا.