كيف نجح #رامون_دياز في تحويل #الهلال لكابوس لكل المنافسين

قاد الأرجنتيني رامون دياز، فريق الهلال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز التاريخي على الدحيل القطري، بسبعة أهداف دون رد، مساء أمس الأحد، على ملعب الثمامة.

وتعاقد الهلال مع رامون دياز، منتصف فبراير العام الماضي، ليعود إلى صفوف الفريق في ولاية ثانية، بعد ولايته الأولى التي استمرت من أكتوبر عام 2016 إلى فبراير 2018.

وتحولت مسيرة فريق الهلال ، تمامًا منذ تعيين دياز، مدربًا للفريق، حيث استطاع الأرجنتيني، صنع آلة هجومية قوية وتمكن من إحداث انسجام رائع بين مهاجميه بقيادة الثلاثي المالي موسى ماريجا والنيجيري أوديون إيجال والمتألق سلمان الدوسري، ليقسو على منافسيه.

وكان لبطولة كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الماضي، التي تغير بسببها مواعيد دوري أبطال آسيا وتأجيل الأدوار الإقصائية الخاصة بمنطقة الغرب في نسخة 2022، سببًا في منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفرصة للهلال بطريقة غير مباشرة ليُعيد ترتيب أوراقه.

ومنحت خطة الاتحاد الآسيوي، الهلال هدية غير متوقعة، إذ تم اختياره للمشاركة في نسخة كأس العالم للأندية الخاصة بعام 2022 والتي أقيمت في المغرب، باعتباره آخر متوج بدوري أبطال آسيا، حيث بدأ مشواره في المونديال بمواجهة الوداد المغربي، وكان قريبًا من الخسارة في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين، وفاز الزعيم بركلات الترجيح.

وصنع رامون دياز، المجد مع الهلال والتاريخ للأندية السعودية في مونديال الأندية، بالفوز على فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف النهائي، ليتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي البطولة.

وقدم الهلال ، أداءً ملحميًا أمام ريال مدريد الإسباني، رغم الخسارة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليتسبب في إحراج بطل دوري أبطال أوروبا.

وبعد أيام من انتهاء مشاركة الهلال الذي عاد إلى السعودية من مونديال الأندية بالميدالية الفضية، استأنف مبارياته في دوري أبطال آسيا المؤجل، عبر خوض الأدوار الإقصائية التي أقيمت بشكل مجمع في قطر من مباراة واحدة.

وتخطى الهلال عقبة شباب الأهلي دبي الإماراتي، بالفوز عليه 3-1 في ثمن النهائي، قبل أن يفوز بصعوبة على فولاد خوزستان الإيراني في ربع النهائي بهدف دون رد، ثم سحق الدحيل متصدر جدول ترتيب الدوري القطري، بسباعية تاريخية، محققًا أكبر فوز في تاريخه بالبطولة.

وحجز الهلال مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث ضرب موعدًا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني على أمل تعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال مباراة الذهاب على أرضه بالعاصمة السعودية الرياض يوم 29 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في اليابان في السادس من مايو.