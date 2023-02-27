الهلال يسيطر على التشكيل المثالى في #دوري_أبطال_آسيا

كشفت الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، اليوم الاثنين، التشكيل المثالى للأدوار الإقصائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما أسدل الستار على منافسات نصف النهائي أمس الأحد.

وسيطر نجوم الهلال على التشكيل المثالى لأدوار خروج المغلوب بمسابقة دوري أبطال آسيا، وتواجد 5 لاعبين من الفريق السعودى، بالإضافة إلى 3 لاعبين من الشباب وثنائى الدحيل ولاعب من فريق فولاد خوزستان الإيرانى.

وجاء التشكيل المثالى كالتالى..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعيد الربيعي – سعود عبدالحميد – عارف اغاسی – متعب الحربي

وسط الملعب: سالم الدوسري – إيدملسون – إيفر بانيجا – نام تاي هي

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا