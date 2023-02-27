سكالونى يجدد عقده رسميا مع منتخب #الأرجنتين حتى 2026

أعلن الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تجديد عقد مدرب التانجو ليونيل سكالونى، ليستمر مدربا لمنتخب بلاده حتى يونيو من عام 2026.

وتولى سكالوني، 44 عامًا، تدريب المنتخب الأرجنتيني منذ عام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أميركا عام 2021 وهو أول لقب دولي للأرجنتين منذ عام 1993، ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والأولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

وينافس سكالونى المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى، على جائزة أفضل مدرب فى العالم وذلك قبل انطلاق الحفل السنوي للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم The Best لعام 2022، والمقرر إقامته مساء اليوم، الإثنين، فى العاصمة الفرنسية باريس بحضور نجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.