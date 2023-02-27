ماكرون: سننهي وجود القواعد العسكرية الفرنسية في #أفريقيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده سوف تنهي وجود القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا.

وقال ماكرون في تصريحات اليوم الإثنين بحسب قناة "العربية": "سيكون تواجدنا في أفريقيا عبر قواعد مشتركة مع الدول الأفريقية".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "علينا أن نظهر تواضعا كبيرا عندما نتعاون مع أفريقيا.. وحان الوقت لإعادة تحديد طبيعة علاقاتنا مع الدول الأفريقية".

وتابع ماكرون: "لدينا توجه جديد تجاه القارة الأفريقية.. ونتعامل مع واقع أمني جديد في أفريقيا"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على سياسة جديدة للتعامل مع الدول الأفريقية.