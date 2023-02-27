تقرير حكومي أمريكي يحذر: يجب مراقبة مساعدات #أوكرانيا لتجنب الوقوع في خطأ #أفغانستان

حذر تقرير حكومي أمريكي من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، مطالبا بمراقبتها لتجنب الوقوع في خطأ أفغانستان.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن تقرير حكومي إنه يجب مراقبة مساعدات أوكرانيا لتجنب الوقوع في خطأ أفغانستان

وأضافت الصحيفة حسب ما نشرته قناة "العربية"، أن تحقيق أمريكي تضمن اتهامات لإدارة الرئيس جو بايدن بالتخلي عن المتعاقدين الأفغان.

وتابعت "وول ستريت جورنال": "أمريكا جهزت جيش أفغانستان المنهار بأكثر من 18 مليار دولار"، مشيرة إلى وقوع طائرات وصواريخ ومعدات اتصال أمريكية بيد طالبان.

وأكد التقرير الحكومي أن البنتاغون رفض التعاون مع التحقيق حول انهيار جيش أفغانستان، موضحة أنه تم ترك معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار في أفغانستان.