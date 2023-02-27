هلا التويجري: #السعودية تشهد إصلاحات تشريعية وإجرائية عديدة تتمحور حول #حقوق_الإنسان

أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في السعودية د. هلا التويجري، أن المملكة تشهد إصلاحات تشريعية وإجرائية عديدة تتمحور حول حقوق الإنسان.

وقالت خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، إن المملكة عازمة على مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.