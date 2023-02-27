ناشدت إدارة المرور السعودية المواطنين والمقيمين من أصحاب وقائدي المركبات التالفة والمهملة، سرعة الاستفادة بالمهلة التصحيحية، لإسقاط مركباتهم في الفرصة الأخيرة.

وكشفت عن أن موعد انتهاء استقبال عمليات الإسقاط المجاني للسيارات، مؤكدة أن الجميع أمامه فرصة للحصول على الميزات من المهلة التي كانت مُحددة بعام.

موعد انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة مجانًا

وأعلن المرور عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه يتبقى يومين فقط على انتهاء المهلة التصحيحية على المركبات المهملة والتالفة، حيث سيتم وقف إجراءات الإسقاط المجاني اعتبارًا من الأول من مارس المقبل 2023.