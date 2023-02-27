انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة.. رابط التصويت الخاص لمجموعة أ

تبدأ غداً عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة للدورة 1444- 1448هـ، وذلك وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في الانتخابات التي ستبدأ الساعة الـثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس المقبل، 39 مترشحا من بينهم ثلاث سيدات أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 14 مقاعداً.

وسبق وأن عقدت التجارة ممثلة في لجنة الإشراف اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتضم مجموعة (أ):

المرشح: ماجد البقمي رقم (٣٠)

المرشح: خالد شربتلي رقم (٤)

المرشح: عبدالله بن محفوظ رقم (19)

- رابط التصويت الخاص لمجموعة أ

https://voting.mc.gov.sa/CandidateGroups/Details?cid=caa78455-eda4-4a41-8f41-277cc6d7e69c

- التصويت للمرشحين يتم عبر الدخول على قائمة الافراد من خلال الرابط التالي:*

https://voting.mc.gov.sa