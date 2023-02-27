ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بذلك تفوق ميسي على الثنائي الفرنسي المرشح لحصد الجائزة، كريم بنزيما (ريال مدريد)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

وقاد ميسي منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، والأولى في مسيرة البرغوث.

وسجل ليو في مشوار الأرجنتين نحو اللقب 6 أهداف، وتغنى المشجعون من كافة أنحاء العالم باسمه، بعدما حقق حلمه، علما بأنه نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحصد ميسي جائزة "ذا بيست" مرة واحدة في تاريخه عام 2019، وذلك بعد انفصالها عن الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

يشار إلى أن ميسي سجل أمس الأحد، في شباك مارسيليا هدفه رقم 700 في مسيرته مع الأندية بمختلف البطولات، بواقع 28 هدفا مع باريس، و672 مع برشلونة.