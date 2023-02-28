” #الأرصاد” ينبه سكان #الطائف و #عسير و #نجران: #أمطار رعدية حتى المساء

إصدار المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، تنبيه لسكان عسير وجازان والطائف، من هطول أمطار غزيرة حتى المساء.

أمطار رعدية ورياح في جازان

ونبّه المركز أهالي جازان من هطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنِ في مدى الرؤية .

وحددت الأرصاد أماكن هطول الأمطار وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار غزيرة على عسير

كما أصدر المركز، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأوضح المركز : تشمل تأثيرات الأمطار المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وحدد المركز المناطق التي تشملها الأمطار،" مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

الطائف: أمطار ورياح وتدن الرؤية

ونبّه المركز، سكان محافظة الطائف من تكوّن أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ9مساءً.

الدفاع المدني يدعوا السكان إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.

كما دعت إلى عدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وأكد الدفاع المدني أن الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.