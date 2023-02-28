ارتفاع #أسعار_الذهب وتراجع #الدولار

صعدت أسعار الذهب عالمياً ، اليوم الثلاثاء ، فيما تراجع سعر الدولار والمعادن النفيسة الأخرى لتحوم حول أدنى مستوى في شهرين.

وجاء ذلك وسط استمرار المخاوف قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

وارتفع سعر الذهب عالمياً في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 1818.89 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للذهب

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5 % لتصل إلى 1825.70 دولار.

مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الدولار بنحو 0.4% بعد أن وصل إلى ذروة سبعة أسابيع، الأمر الذي جعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة

واستقرت أسعار الفضة في التعاملات الفورية، اليوم الثلاثاء عند 20.77 دولار للأوقية.

فيما ارتفعت أسعار البلاتين 3.7% عند 942.81 دولار، كما شملت الارتفاعات سعر البلاديوم بنحو 3.7 بالمائة عند 1455.76 دولار.