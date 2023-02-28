بيان رسمي من الخارجية الصينية بشأن حظر تطبيق”#تيك_توك” في #الولايات_المتحدة  

أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية حظر تطبيق "تيك توك".

وأعلنت الخارجية الصينية أنه ترفض قرار البيت الأبيض بشأن حظر التطبيق.

وأكدت أن الولايات المتحدة تقمع الشركات الأجنبية وتتجاوز مفهوم الأمن القومي.

وأصبحت ولايتا "لويزيانا" و"وست فرجينيا" أحدث من يفرض حظرا على استخدام تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة التابعة لحكومتيهما، بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدمه الصين لتتبع الأمريكيين ومراقبة المحتوى.

ومنعت 19 ولاية أميركية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة تيك توك، المملوكة لشركة "بايت دانس ليمتد" (Bytedance Limited) الصينية ومقرها بكين.