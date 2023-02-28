سلوك إدماني.. #الصحة_النفسية: عواقب خطيرة عند استخدام #الهاتف_النقال وقيادة السيارة #عاجل

وصف مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، من لديهم رغبة ملحة في استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة بأن لديه سلوك إدماني.

وأكد المجمع ، أن هؤلاء الأشخاص لديهم عدم القدرة على التحكم في استخدام الهاتف الجوال.

واعتبر الاختصاصي النفسي عصام بن حمد الخضيري، عدم القدرة على ترك الهاتف أثناء القيادة، أحد معايير السلوك الإدماني.

وأشار إلى أن 78% من إجمالي الحوادث المرورية في المملكة جاء نتيجة استخدام الهاتف الجوال بحسب الإحصائيات.

وأكد أنه لا يمكن الجمع بين القيادة واستخدام الهاتف.

وأوضح أن التصرف الأمثل يكون من خلال الوقوف على جانب الطريق في الأماكن المخصصة والرد على المتصل أو المرسل، وذلك حرصًا على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.