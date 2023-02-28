سر رفض #رونالدو التصويت في جائزة ذا بيست

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو رفض التصويت فى حفل توزيع جوائز the best لعام 2022.

وحصد الأرجنتينى ليونيل ميسى جائزة FIFA لأفضل لاعب فى العالم لعام 2022 فى حفل أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم كريستيانو رونالدو امتنع عن التصويت فى حفل توزيع جوائز the best لعام 2022 لأول مرة منذ 6 سنوات، بعد أن تم الإعلان عن مجاميع التصويت، حيث كان هناك تطور مثير تم تأكيده من قبل اتحاد كرة القدم وهو عدم تصويت رونالدو.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن رونالدو لم يتحمل المسئولية هذه المرة، حيث أكد فيفا أن لاعب ريال مدريد السابق وبورتو الحالى "بيبى" صوت بدلا منه، حيث اختار كيليان مبابى فى المركز الأول، فى حين احتل زميلاه السابقان لوكا مودريتش وكريم بنزيما المركزين الثانى والثالث على التوالى.