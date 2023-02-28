الزكاة_والضريبة: #مبادرة_الإعفاء لا تشمل 3 غرامات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات، لا تشمل عدة غرامات، مطالبة بضرورة سرعة الاستفادة من المبادرة المستمرة حتى 31 مايو المقبل.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقع «تويتر»: «لا تشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات، الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي وعدة غرامات أخرى، بادر بالاستفادة».

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وجاءت الغرامات التي لا تشملها المبادرة كالآتي:

- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

- جميع الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي ومنها غرامات (التأخر في السداد ورفع الإقرار، التأخر في التسجيل، تعديل الإقرارات).

- الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2022.