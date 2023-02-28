بعد الهولندي.. عالم عراقي يتنبأ: زلزال جديد خلال أيام

توقع جيولوجي عراقي حدوث زلزال جديد خلال أيام.

وقال صالح محمد عوض، عالم الجيولوجيا العراقي، في تصريحات تلفزيونية: "هناك احتمالية ورادة لحدوث زلزال يوم 8 مارس المقبل. لكنه سيكون أقل ضرراً من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الجاري".

وأشار إلى اعتماده على حسابات فيزيائية في هذا التنبؤ، مبيناً أن "التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح بحدوث زلزال في مكان معين، ويمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو لا".

وعن مكان حدوث الزلزال الجديد، قال العالم العراقي: إن هذا سيكون في نطاق ما يعرف بـ"الصحيفة الأناضولية"، وهي ضعيفة وخطرة، وتتعرض لأكثر من 200 هزة تابعة للزلازل المدمر الذي وقع في أوائل الشهر الجاري.