الصناعة: استراتيجية لزيادة المصانع في #السعودية إلى 36 ألف بحلول 2035

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة، وإنشاء 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف.

وأفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فاعليات "المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث بأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف زيادة أعداد المصانع في المملكة إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035، من بينها: 3 مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات الطبية، و4 مصانع لتجميع مكونات الطائرات، و8 مصانع لتشكيل المعادن، إلى جانب طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، مع إيلاء أهمية قصوى للمهن الهندسية.

وأضاف: "الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وخفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%، والوصول بمجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال".