إسرائيل تهدد #إيران: العودة للعقوبات أو الحرب

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين: إن هناك خيارين بشأن إيران إما العودة للعقوبات أو خيارا عسكريا جادا.

وأوضح كوهين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أنه طلب من برلين تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لوقف التقدم النووي الإيراني هو عبر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي.

وبين أن بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها.

من جهتها، عبرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك عن قلقها إزاء استقلال القضاء في إسرائيل، وكذلك خطط السماح بعقوبات الإعدام.

وقالت بيربوك: "لن أنكر أننا في الخارج قلقون إزاء بعض الخطط التشريعية في إسرائيل".