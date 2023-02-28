“#البيئة”: #محصول_الدُخن ملائم لتعزيز #الأمن_الغذائي بالمملكة

قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة م.أحمد العيادة: إن محصول الدخن بما له من مميزات بيئة وزراعية وغذائية، هو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل.

وأشار أن ذلك يأتي من حيث الأصناف، والمعاملات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية، بما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان.

وبين أن المملكة توجد بها مساحات كبيرة صالحة لزراعة الدخن غرب وجنوب غرب المملكة في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالاً، وحتي الحدود الجنوبية للمملكة جنوباً، وأن الدخن يزرع في 5 مناطق هي: "المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان".

وتابع: رغم أهميته في مجال توفير الغذاء للإنسان والحيوان، إلا أن المساحات المزروعة منه وانتاجيته تناقصت من 133 ألف طن في العام 1973م إلى أقل من 12 ألف طن في 2022م، لعدة أسباب، منها الزراعة التقليدية من حيث الأصناف وعدم استخدام أي مدخلات أو معدات، إضافة إلى اعتماد عدد من العادات الغذائية الأخرى لفئات الشباب والأطفال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها بالرياض احتفاءً بانطلاق السنة الدولية للدخن 2023، التي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأن يكون العام 2023م السنة الدولية للدخن، بهدف الاستفادة من الميز النسبية في إنتاج الدخن، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.