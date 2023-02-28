الغذاء_والدواء تُعدد فوائد #الدخن: “مصدر للبروتين والحديد والألياف الغذائية”

شددت هيئة الغذاء والدواء على أهمية نبات "الدخن"، في ظل احتوائه على قيم غذائية عالية، وتميزه بخلوّه من "الغلوتين"، بما يجعله مناسباً لمن يعاني حساسية القمح.

وذكرت "الغذاء والدواء" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم، إن "الدخن" يعد مصدراً للمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والبروتينات والحديد.

وأضافت: "كما يعد مناسباً لمن يعانون حساسية القمح، لكونه خال من الغلوتين".

وكان وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قد قال إن محصول "الدخن" بما له من مميزات بيئة وزراعية وغذائية، هو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث الأصناف والمعاملات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية، ما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان.

وأضاف في ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها في الرياض، احتفاءً بانطلاق السنة الدولية للدخن 2023، إن المملكة توجد بها مساحات كبيرة صالحة لزراعة "الدخن" في الغرب والجنوب، تحديداً في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالاً، وحتي الحدود الجنوبية، مشيراً إلى زراعة "الدخن" في 5 مناطق هي: المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأن يكون العام الجاري 2023 هو "السنة الدولية للدخن".