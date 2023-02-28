مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10102 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 107.91 نقاط ليقفل عند مستوى 10102.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 237 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: النهدي، والسعودي الألماني الصحية، وأكوا باور، والإنماء، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سابتكو، وسابك، والحمادي، والمجموعة السعودية، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.75 % و 4% .

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والرياض ، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، والرياض، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 228.07 نقطة ليقفل عند مستوى 19204.78 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 189 ألف سهم.