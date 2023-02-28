نجم #الهلال على أبواب فياريال الموسم المقبل

يقترب لوسيانو فييتو من العودة إلى الملاعب الأوروبية بعد 3 سنوات في الملاعب السعودية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فياريال تحرّك بالفعل لضم فييتو الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن فياريال توصّل لاتفاق مع فييتو للانضمام إلى صفوفه في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع الهلال السعودي.

وسبق لـ فييتو التألق بقميص فياريال في موسم 2014\2015، إذ سجل له 20 هدفًا وصنع 8 أهداف في 48 مباراة.

وتألق فييتو مؤخرًا مع الهلال وسجّل 3 أهداف في كأس العالم للأندية، منها ثنائية في شباك ريال مدريد بالمباراة النهائية، وحصد جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة خلف فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي.