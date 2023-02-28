بينهم 29 مواطناً.. ضبط 42 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 42 مُخالفًا لنظام البيئة، بواقع 29 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، و3 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1307 متون من الإبل، و380 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.