داعية مصري شهير: أكل #لحم_الكلاب جائز (فيديو)

أحل داعية مصري شهير أكل لحم الكلاب.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر، خلال برنامج تلفزيوني يقدمه رفقة عدد من الدعاة على قناة مصرية، إن "المالكية قالوا بإن الكلب ليس نجساً".

وأضاف: "وبالتالي أكل لحم الكلاب عند الإمام مالك جائز، لأن الكلاب نفسها طاهرة"، مشدداً على أن هذا رأي "المالكية" وليس رأيه الشخصي.