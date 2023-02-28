فيتوريا يحصل على 34 مليون ريال من #النصر

كسب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ما يقرب من 34 مليون ريال سعودي، بعدما حصل اليوم الثلاثاء، على حكم رسمي من المحكمة الرياضية الدولية ضد النصر

وأشار القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن المدرب روي فيتوريا، كسب القضية التي قدمها في محاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ضد النصر.

وأوضح أن فيتوريا بصدد الحصول على 34 مليون ريال سعودي من النصر، إلى جانب غرامات تأخير، بعد حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية، "كاس".

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا اشتكى النصر، بسبب عدم حصوله على كامل مستحقاته المالية، بعد فسخ العقد المبرم بينهما في 27 ديسمبر 2020.