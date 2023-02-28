“8 ريختر”.. العالم الهولندي يحذر من “زلزال هائل” في أول أسبوع من مارس #عاجل

عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس لإثارة الجدل من جديد، وتنبأ بوقوع "زلزال هائل" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب "هوغربيتس" في تغريدة على "تويتر": "تقارب هندسة الكواكب الحرجة في 2 و5 مارس، قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جداً، وربما حتى زلزال هائل، في الفترة بين 3 إلى 4 مارس، قد تصل قوته إلى 8 درجات".

ونشر العالم الهولندي مقطع فيديو، ربط فيه بين الأنشطة الزلزالية المتوقعة واكتمال القمر.

وجدد التحذير من أن أول أسبوع من مارس المقبل "سيكون حرجاً"، مشدداً على أنه لا يحاول إثارة الهلع، بل يحذّر من حسابات حركة الكواكب التي تنتج عنها أنشطة زلزالية ضحمة على الكرة الأرضية.

وحدد هوجربيتس سيناريوهين لحدوث هذا الزلزال: الأول قد يكون مواجهة نشاط زلزالي عظيم في حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه أنشطة صغيرة في الأيام التالية، أو أن يكون ذلك النشاط الكبير في 6 أو 7 مارس، تسبقه أنشطة زلزالية صغيرة.

وسبق للخبير الهولندي أن تنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ 3 أيام.