عبور 22 شاحنة من #مركز_الملك_سلمان لإغاثة متضرري #الزلزال في #سوريا

عبرت 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ باب الهوى الحدودي، تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال، في حين عبرت 22 شاحنة أخرى منفذ باب الحمام الحدودي.

وتشتمل الشاحنات الـ 44 على 50 ألف بطانية و20 ألف مفرش و200 طن من الفحم لأغراض التدفئة؛ يستفيد منها 325 ألف فرد.

ويشمل التوزيع مناطق عفرين، وجندريس، وراجو، ومعبطلي، وشران، وشيخ الحديد، وحجي إسكندر، ودير بلوط، وقطمة، وكفرجنة، وبعدنلي، التابعة لمحافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا.