تاريخ مواجهات #الهلال أمام أوراوا الياباني #دوري_أبطال_آسيا

ضرب الهلال موعدا مرتقبا أمام فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا قبل القمة المنتظرة بينهما في نسخة 2022/2023.

وكان الهلال قاد فازعلى فريق الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد في نصف نهائي منطقة غرب آسيا ، أما فريق أوراوا الياباني نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة شرق آسيا بعد فوزه على فريق جيونبك هيونداي موتورز بركلات الجزاء الترجيحية 3-1 ، عقب انتهاء اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.

وتعد هذه المواجهة الثالثة التي ستجمع بين الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا خلال نسختها الحالية.

ويأمل الهلال في الفوز على فريق أوراوا الياباني في المباراة النهائية وتحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما ظفر الزعيم بالبطولة في النسخة الماضية بالفوز على فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

خسر الهلال لقب نسخة 2017 في المواجهة الأولى أمام الفريق الياباني بالمباراة النهائية بالنسخة الجديدة وذلك بعدما تعادل في لقاء الذهاب ثم خسر لقاء العودة في اليابان.

سيطرت نتيجة التعادل على لقاء الذهاب بهدف لمثله في الرياض بينما حقق الفريق الياباني الانتصار بهدف نظيف وسط جماهيره ليظفر باللقب القاري على حساب الهلال.

عاد الهلال لمواجهة أوراوا في نهائي 2019 ليثأر من هزيمة نسخة 2017 محققاً الفوز بمباراتي الذهاب والعودة ليتوج باللقب على حساب الفريق الياباني.

فاز الهلال أولاً في الرياض بهدف نظيف سجله البيروفي أندريا كاريلو ثم كرر الانتصار في مباراة العودة على الأراضي اليابانية بهدفين دون رد سجلهما سالم الدوسري والفرنسي جوميز ويتوج باللقب من قلب ملعب سايتاما.