تغريم #مانشستر_يونايتد وكريستال بالاس لعدم السيطرة على اللاعبين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم كلا من مانشستر يونايتد وكريستال بالاس مبلغ مالي قدره 55 ألف جنيه إسترليني، لعدم السيطرة على اللاعبين خلال مباراة الفريقين.

وكان مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 يوم 4 فبراير الماضي في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المباراة حدوث اشتباكات بين اللاعبين في الدقيقة الـ 67.

وحصل كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي الفريقين، ليأتي قرار الاتحاد الإنجليزي بتغريم الناديان بسبب فشلهما في السيطرة على اللاعبين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، فيما يمتلك كريستال بالاس 27 نقطة في المركز الـ 12