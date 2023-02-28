الطاقة الذرية: #إيران تواصل انتهاك اتفاق 2015.. وقاربت على إنتاج سلاح نووي

أكدت وكالة الطاقة الذرية، أن إيران تواصل انتهاك التزامات اتفاق 2015 النووي.

وقالت وكالة الطاقة الذرية، مساء الثلاثاء، إن إيران خصبت 87.5 كلغم من اليورانيوم لدرجة قريبة من صنع سلاح نووي، مشيرة إلى أن 42 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقرب إيران من السلاح النووي.

وأضافت الوكالة الذرية، أن إيران لديها كمية من يورانيوم مخصب بنسبة 60% تحتاج تطويرا بسيطا لإنتاج سلاح نووي، مؤكدة أن إجمالي كمية اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة لدى إيران تزن أكثر 3760 كلغم.

وتابعت الوكالة الذرية: “إيران بررت اليورانيوم المخصب بنسب عالية بإمكانية وقوع خلل في عملية التخصيب”، مشددة على أن عدم الشفافية الإيرانية يعرقل عمليات مراقبتنا لمخزونها النووي.