فيصل بن فرحان وأمين مجلس التعاون الخليجي يبحثان القضايا المشتركة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وفي بداية الاستقبال هنّأ وزير الخارجية، الأمين العام بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.