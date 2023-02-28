البنتاغون : #إيران تحتاج 12 يوما لإنتاج قنبلة نووية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن روسيا لن تضغط على إيران للوصول لاتفاق نووي بسبب علاقة البلدين في حرب أوكرانيا.

وقال البنتاغون اليوم الثلاثاء، إن إيران كانت تحتاج لـ12 شهرا لإنتاج قنبلة نووية في 2018 والآن تحتاج 12 يوما، مشيرا إلى وجود تقدم لافت في برنامج إيران النووي منذ الخروج من اتفاق 2015.

وكانت وكالة الطاقة الذرية، قالت مساء الثلاثاء، إن إيران خصبت 87.5 كلغم من اليورانيوم لدرجة قريبة من صنع سلاح نووي، مشيرة إلى أن 42 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقرب إيران من السلاح النووي.