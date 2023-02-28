اليمن: ميليشيا الحوثي تحاول باستمرار خلق أزمة اقتصادية عبر استهداف موانئ النفط

التقى معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، والدكتور رياض ياسين سفير اليمن في باريس، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن جيجان وعدد من المسؤولين في الخارجية الفرنسية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال إنه تحدث عن موقف الحكومة الثابت والدائم من مسألة تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب والوصول لتسوية سياسية شاملة، واشرت إلى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها كافة مبادرات السلام ومحاولاتها الدائمة فرض شروط غير منطقية؛ ولا تخدم السلام.

واستعرض ممارسات مليشيا الحوثي ومحاولاتها المستمرة لخلق أزمة اقتصادية في مناطق الحكومة الشرعية من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، الأمر الذي يهدد باستمرار ومفاقمة الأزمة الإنسانية، معربا عن تقديره للدعم المقدم من دولة فرنسا لتمويل خطة الاستجابة الانسانية لليمن للعام 2023.

وجدد التأكيد على موقف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية عن كافة أبناء الشعب اليمني، والتعاطي الإيجابي مع الجهود والمبادرات الهادفة لتحسين الأوضاع الإنسانية ودعم المنظمات العاملة في هذا الشأن.

وثمن جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية دعمهم المتواصل للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مختلف المجالات، وآخرها الوديعة البنكية بمليار دولار، والتي ساهمت في التخفيف من المعاناة بعد توقف تصدير النفط جراء استهداف مليشيا الحوثي للمنشآت والموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة.