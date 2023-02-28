“تويتر” يعلن تعديل سياسته بشأن التحريض على العنف: “تعليق أي حساب منتهك”

أعلن تطبيق “تويتر” عن إجراء بعض التعديلات على سياسة المنصة العالمية المتعلقة بالمحتوى العنيف.

وقال “تويتر” في بيان مساء الثلاثاء: “لقد أجرينا بعض التغييرات على سياساتنا المتعلقة بالمحتوى العنيف.. اليوم أطلقنا رسميًا سياسة الخطاب العنيف، والتي تحظر التهديدات العنيفة ورغبات الأذى وتمجيد العنف والتحريض على العنف”.

وأضاف: “يتبع تويتر نهجًا لا يتسامح فيه مطلقًا مع الكلام العنيف، وفي معظم الحالات، سنعلق أي حساب ينتهك هذه السياسة. بالنسبة للانتهاكات الأقل خطورة، قد نطلب منك حذف المحتوى قبل أن تتمكن من الوصول إلى حسابك مرة أخرى”.