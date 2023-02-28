الأرصاد يحذر: أمطارٌ على #مكة_المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظات جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم، بحرة.

وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية التي ستبدأ من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وارتفاع للأمواج على الأجزاء الساحلية.