مدير تعليم الرياض يزور مكتب الروضة ويلتقي فريق (أتقن)

قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي بزيارة لمكتب التعليم بالروضة وكان في استقباله مدير المكتب سهم الدعجاني ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية مصلح العصيمي ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية (بنين) رشيد البداح ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية (بنات) نورة السحيباني, حيث قام مدير التعليم بأخذ جولة على مرافق المبنى ووحداته, ثم التقى المدير العام للتعليم بفريق برنامج (أتقن) من مشرفي ومشرفات المكتب مع مدير المكتب ومساعديه حيث تحدث مدير عام التعليم في البداية عن الأدوار المناطة بمكاتب التعليم وأهمية تضافر الجهود وتكاملها بين جميع الوحدات والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة جوانبها, إضافة إلى الاستفادة من نتائج الاختبارات المنشورة في موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب والعمل على تحليلها ووضع الخطط والبرامج العلاجية التي تهدف على تطوير أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية والقدرات ونواتج التعلم في جميع المراحل الدراسية.

بعد ذلك تم تقديم عرض عن برنامج (أتقن) حيث تحدث في الجزء الأول الدكتور سعيد آل محيى أمين لجنة برنامج أتقن موضحاً فكرة البرنامج والأهداف التي يسعى لتحقيقها القائمين على البرنامج, والتخطيط للبرنامج, ونظرة عامة حول أهم الاختبارات المطبقة دولياً في مختلف المراحل الدراسية ودراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات, مع عرض لنتائج المملكة في الاختبارات الدولية, وتوضيح أسباب ضعف الطلاب في الاختبارات والعمل على وضع الخطط العلاجية للرفع من المستوى.

وتحدثت فوزية الشهري عضو ضبط الجودة في برنامج أتقن عن الشرائح التي يستهدفها البرنامج بداءً بالطالب ثم المعلم والمدير والمشرف التربوي كلاً فيما يخصه من أدوار في هذا البرنامج, وقدمت خلال العرض الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج فيما يخص الاختبارات التحصيلية والقدرات, والاختبارات الدولية, والاختبارات الوطنية, وتم استعراض المعايير والمؤشرات التي يعتمد عليها قياس تحقق نتائج البرنامج.

وفي ختام اللقاء تحدث مدير عام التعليم عنما تم عرضه وأبدى بعض المقترحات التي من شأنها العمل على تطوير برنامج (أتقن) مقدماً شكره لإدارة مكتب تعليم الروضة وفريق عمل البرنامج على تميز هذا البرنامج متمنياً أن يحقق هذه البرنامج أهدافه المنشودة.